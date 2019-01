Vida Urbana Tartaruga resgatada no Parque Vaca Brava, em Goiânia, está com pneumonia Animal originário da Bacia Amazônica foi encontrado nesta sexta-feira (18) no Parque Vaca Brava, em Goiânia. Espécime passou por exames e foi constatada a infecção no sistema respiratório

Uma tartaruga-da-amazônia foi encontrada no Parque Vaca Brava, em Goiânia, por funcionários, que fazem a manutenção do local, na manhã desta sexta-feira (18). O animal estava boiando dentro do lago e não apresentava ferimentos. O réptil, que é do sexo feminino, tem mais de 15 anos, pesa 16 quilos e mede cerca de 50 centímetros de comprimento. O bicho foi resgatado pela ...