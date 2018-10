Cidades Tapeceiro baleado por um policial no dia 10 recebe alta do Hugo Silvio César da Costa Júnior, de 27 anos, foi baleado por um policial militar em um posto de gasolina no setor Parque Amazônia

O tapeceiro Silvio César da Costa Júnior, de 27 anos, recebeu alta na tarde desta quarta-feira. Ele foi baleado durante uma briga em um posto de combustível no setor Parque Amazônia, em Goiânia, no dia 10 de agosto. Após a ocorrência, ele ficou internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A vítima levou um tiro na testa e estava internado desde então em um leito na ...