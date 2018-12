Vida Urbana Tanque de caminhão fura, espalha combustível na BR-153 em Aparecida e trecho é interditado Corpo de Bombeiros já está no local para colocar serragem na rodovia e evitar acidentes

Um trecho da BR-153, no setor Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, sentido Hidrolândia, está parcialmente interditada, na manhã desta quarta-feira (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motivo do bloqueio é que o tanque de um caminhão furou e espalhou combustível pela pista. O Corpo de Bombeiros já está no local para colocar serrag...