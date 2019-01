Vida Urbana Tamanduá-mirim é resgatado em shopping de Rio Verde Segundo o Corpo de Bombeiros, animal estava em uma escada de uma loja e não tinha ferimentos. Ele foi deixado em uma reserva ambiental

Um tamanduá-mirim foi resgatado dentro de um shopping de Rio Verde, cidade do Sudoeste do Estado, na tarde desta sexta-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava em uma escada de uma das lojas do estabelecimento comercial e foi avistado por clientes, que acionaram o resgate. Segundo a corporação, o espécime estava sem ferimentos e foi deixad...