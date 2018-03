Técnico em informática é preso suspeito de abusar da filha durante 10 anos em Valparaíso de Goiás

Um técnico em informática, de 36 anos, foi preso na sexta-feira (2), em Valparaíso de Goiás, suspeito de abusar sexualmente da filha, de 14 anos, durante uma década.

Segundo a Polícia Civil, após o pai obrigar a jovem a ter relações sexuais com ele no fim do ano passado, ela contou para a mãe sobre os abusos que aconteciam dentro da casa da família.

A mãe então procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e o suspeito foi preso por estupro de vulnerável e pode pegar até 15 anos de prisão. De acordo com a delegada Isis Leal, a garota passou por exame pericial e o laudo comprovou os abusos.