Técnico do Ministério da Integração vistoria a Marginal Botafogo após reunião com Iris

Um técnico do Ministério da Integração Nacional vistoriou na manhã desta quinta-feira (8) os trechos da Marginal Botafogo que passam por obras. Antes de passar pela via, Lucas Negreiro, que é chefe de Divisão da Área Técnica da Defesa Civil Nacional, órgão subordinado ao Ministério da Integração Nacional, esteve reunido com o prefeito Iris Rezende no Paço Municipal.

Durante a vistoria, iniciada por volta das 9h, o técnico se recusou a comentar os detalhes da reunião. Em seu trajeto pela marginal, ele esteve acompanhado de três agentes da Defesa Civil Municipal, do titular da SMT, Fernando Santana, da Seinfra, Francisco Ivo, e da Seplan, Agenor Mariano.

O Popular entrou em contato com a assessoria de imprensa do Ministério da Integração Nacional para obter detalhes sobre os motivos da reunião e da vistoria, mas, até o momento, não obteve retorno. A vinda do técnico, porém, havia sido anunciada nesta quarta (7) pela equipe do deputado federal Daniel Vilela. O objetivo seria produzir uma avaliação técnica para que o próprio Ministério da Integração e o das Cidades (comandada pelo goiano Alexandre Baldy) possam analisar de que forma poderiam contribuir com a solução dos problemas da marginal.