Cidades Suspeitos de traficarem tucanos são presos em povoado próximo a Caldas Novas A polícia encontrou seis filhotes com uma dupla. Eles serão indiciados por abuso e maus-tratos

Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira (25), suspeitos de tráfico de animais silvestres, no povoado Nossa Senhora de Fátima, município de Caldas Novas, Região Sul do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), dentro do carro dos suspeitos havia uma caixa de papelão com seis filhotes de tucano, que aparentemente estavam sofrendo maus t...