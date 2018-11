Cidades Suspeitos de roubo de caminhão morrem em confronto com a polícia em Bela Vista Os homens chegaram a ser levados a um hospital, mas não resistiram

Dois homens, suspeitos de roubo de caminhão, foram mortos na noite desta sexta-feira (2), em confronto com a Polícia Militar (PM), no km 37 da GO-020, em Bela Vista. Segundo a corporação, os homens teriam sido abordados na rodovia com dois caminhões, e um deles seria roubado. Após a abordagem, os suspeitos entraram em confronto com o Batalhão de Operações Polici...