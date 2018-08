Cidades Suspeitos de roubarem agência bancária em Caçu (GO) são mortos após abordagem policial Comando de Operações de Divisas realizava abordagem quando suspeitos teriam atirado contra a polícia

Suspeitos de roubarem uma agência do Sicoob no município de Caçu, quatro homens morreram na madrugada deste domingo (5), em confronto com o Comando de Operações de Divisas (COD), na GO-174, em Aparecida do Rio Doce. De acordo com o Comandante do COD, Giovane Rosa, eles foram abordados na rodovia e começaram a disparar contra os policiais. Os nomes ainda não foram repassados p...