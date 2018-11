Cidades Suspeitos de roubar carro são presos em Águas Lindas enquanto vítima registrava BO PM prendeu dois durante patrulhamento na região

Dois homens foram presos na noite da última sexta-feira (23), em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal sob suspeita de roubarem uma caminhonete S10. Ailton Alves Mourão e Francisco Souza Silva foram detidos após patrulhamento da Polícia Militar nas proximidades do roubo e encaminhados à Delegacia de Águas Lindas. Com eles, a PM apreendeu, além do veículo, um r...