Cidades Suspeitos de matarem universitário são presos em Aparecida de Goiânia Renan Gouveia, de 23 anos, e a namorada estavam chegando em um evento quando foram abordados pela dupla

Os suspeitos de matarem um universitário de 23 anos foram presos, na noite desta segunda-feira (2), no bairro Cidade Vera Cruz I, em Aparecida de Goiânia. No último sábado, Renan Gouveia e a namorada estavam em um carro e chegavam em um evento no Setor Estrela do Sul quando foram abordados pela dupla. Os suspeitos deram voz de assalto e entraram no veículo. Segund...