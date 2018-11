Cidades Suspeitos de matar médico do Exército na Chapada dos Veadeiros são presos Delegacia de Polícia de Alto Paraíso de Goiás dará continuidade a diligências para solucionar o caso e localizar outros envolvidos

Atualizado às 20h50 - 31/10/2018 Dois homens suspeitos do homicídio de Gabriel Costa Lima, tenente e médico do Exército Brasileiro, de 28 anos, foram presos nesta quarta-feira (31), pela equipe da Delegacia de Polícia de Alto Paraíso de Goiás, no Nordeste do Estado. As prisões foram realizadas em cumprimento de mandado judicial durante operação desencadeada na tarde dest...