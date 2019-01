Vida Urbana Suspeitos de matar e descartar 3º corpo sem cabeça são detidos em Goiânia Um adulto e um adolescente confessaram o crime e levaram os militares ao local onde estavam a cabeça e o facão usado no crime

Dois homens foram presos na noite desta quarta-feira (23), suspeitos de terem matado e descartado o corpo decapitado de uma vítima no Conjunto Primavera, em Goiânia, no período da manhã. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os dois irmãos, um adulto e um adolescente, confessaram o crime e levaram os militares ao local onde a cabeça e o facão usado para o ataq...