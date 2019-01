Vida Urbana Suspeitos de furto morrem em ação policial em Formosa Grupo foi flagrado empurrando um veículo que teria sido furtado

Dois jovens de aproximadamente 20 anos e um adolescente de 17 morreram em uma troca de tiros, no fim da tarde deste domingo (27), em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil (PC), o trio e mais um comparsa estavam empurrando um carro, que foi furtado. Um policial de folga viu a situação, começou a seguir o quarteto e chamou reforço. Quando...