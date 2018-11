Cidades Suspeitos de envolvimento em explosão de carro-forte ocorrida em Cristalina são presos Na última segunda-feira (26), veículo de transporte de valores foi alvo de grupo na BR-040. Caso seja investigado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic)

Cinco pessoas suspeitas de envolvimento na explosão de um carro-forte, ocorrida na última segunda-feira (26), na rodovia BR-040, nas proximidades de Cristalina, município do Entorno do Distrito Federal, foram presas na tarde desta quarta-feira (28), em Luziânia, na mesma região do Estado. No início desta noite, os detidos eram encaminhados para a Delegacia Estadual de...