Cidades Suspeitos de envolvimento em explosão de caixa eletrônico são detidos em Caldas Novas Entre os investigados está um adolescente de 16 anos

Dois homens suspeitos de envolvimento na explosão do caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil em Caldas Novas no último sábado (23), foram presos na última segunda-feira (25), naquele mesmo município. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) nesta quinta-feira (28). Um adolescente de 16 anos também foi ap...