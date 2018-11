Cidades Suspeitos de assalto a idoso, em Guapó, são presos pela Polícia Civil Vítima foi abordada por homens quando chegava a uma residência e foi jogada no meio da rua. Carro foi encontrado em Abadia de Goiás

Atualizado às 18h15 Os dois suspeitos de assaltar um idoso de 70 anos na tarde da última quarta-feira (7), em Guapó, a 27 quilômetros de Goiânia, foram presos pela Polícia Civil de Goiás. Nesta quinta-feira (8), ocorreu a detenção de um jovem de 18 anos, que foi localizado no município. Outro suspeito, de 28 anos, foi preso em Abadia de Goiás ainda no dia do cri...