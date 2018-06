Cidades Suspeito tenta assaltar passageiros de ônibus e é agredido em Goiás Usuários do ônibus perceberam que a arma era falsa e reagiram

Um jovem, de 18 anos, foi agredido, na noite desta quinta-feira (21), após tentar assaltar três passageiros de um ônibus que seguia de Abadia de Goiás para o Terminal do Dergo, na BR-060. As três vítimas voltavam do trabalho quando receberam voz de assalto ainda dentro do veículo. Os passageiros perceberam que a arma era falsa e reagiram. Assim que o suspei...