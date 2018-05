Cidades Suspeito por tráfico de drogas morre durante ação policial em Porangatu Policiais encontraram na casa do homem drogas, balança de precisão e um revólver roubado do sistema prisional

Um homem suspeito pelo crime de tráfico de drogas morreu em troca de tiros com policiais militares, nesta quinta-feira (31), em Porangatu, na região Norte de Goiás. Na casa do suspeitos os policias encontraram peças de maconha, balança de precisão, insumos para refino de cocaína e cocaína pura, além de um revólver calibre .38, roubado do sistema prisional em um resgate d...