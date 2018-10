Cidades Suspeito envolvido na morte de motorista de aplicativo em Aparecida de Goiânia é preso Kléber Siqueira Chaves, de 41 anos, foi assassinado na madrugada do último sábado (6)

César Júnior Neves, de 19 anos, foi preso nesta terça-feira (9), em Rialma, a cerca de 180 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), ele é suspeito de estar envolvido no assassinato do motorista de aplicativo Kléber Siqueira Chaves, de 41 anos, na madrugada do último sábado (6). De acordo com as investigações, César foi o responsável por dar voz de ass...