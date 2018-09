Cidades Suspeito em fuga provoca acidente de trânsito e deixa três feridos em Goiânia Segundo a Dict, os ocupantes do veículo atingido ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para o Hugo

Três pessoas ficaram gravemente feridas em uma batida de carro no cruzamento da Avenida Goiás Norte com a Marginal Botafogo, no Setor Crimeia Oeste em Goiânia. O acidente aconteceu na noite de hoje (26), quando Elton Lucas Lima da Silva tentava fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM).De acordo com o Major Fábio Costa, o suspeito foi flagra...