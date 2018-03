Um homem ainda não identificado, suspeito de tentar assaltar um açougue, foi morto na noite de sexta-feira (02), na Vila São Sebastião, em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 19h dois homens armados entraram no estabelecimento, quando foram baleados. Um morreu no local e o outro conseguiu fugir. A corporação acredita que o proprietário do comércio teria atirado contra o assaltante. O dono do açougue está foragido.