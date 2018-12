Cidades Suspeito de tentativa de assalto a motorista de aplicativo é morto em Goiânia De acordo com a Polícia Militar, grupo de quatro pessoas teria fugido ao ser abordado no bairro Conjunto Cachoeira Dourada. Três homens foram detidos

Um homem foi morto em uma ação policial ocorrida na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Conjunto Cachoeira Dourada, na Região Sudoeste da capital. De acordo com a Polícia Militar (PM), o fato ocorreu após uma perseguição originada pela suspeita de que os ocupantes de um veículo modelo Honda Civic, em que a vítima estava com outros três suspeitos, teriam tentado a...