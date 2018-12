Cidades Suspeito de tentar envenenar ex-mulher é preso em Iporá Segundo a Polícia Militar, garrafa de leite dada à vítima por ex-marido continha "chumbinho"

Um homem suspeito de tentar envenenar a ex-mulher foi preso nesta sexta-feira (7), em Iporá, no Centro do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma denúncia foi feita pela vítima, que teria recebido do ex-marido uma garrafa de leite e, ao coar o líquido, notou a presença de uma substância semelhante a um raticida popularmente conhecido como “chumbinho”. A identidade d...