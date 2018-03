Suspeito de roubo morre em confronto com a PM, em Hidrolândia

Um homem ainda não identificado morreu na noite desta segunda-feira (12) em uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) em uma perseguição. Ele entrou com uma motocicleta por uma estrada rural de Hidrolândia e foi atingido no confronto, morrendo no local. Outro suspeito que o seguia fugiu.

De acordo com a PM, os dois são suspeitos de cometer ao menos três roubos de celular e de outros pequenos objetos no município durante o mesmo dia. Através de relatos das vítimas por telefone, uma viatura foi capaz de localizar a dupla, que correspondia às características fornecidas. Na tentativa de abordagem, eles tentaram escapar.

O corpo aguarda agora a retirada pelo Instituto Médido Legal (IML).