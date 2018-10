Cidades Suspeito de matar tio e sobrinha, no Jardim Primavera, em Goiânia, é assassinado em presídio Desafeto de Edivaldo Trindade dos Santos, de 26 anos, confessou o crime. O suposto autor teria uma desavença com Edvaldo porque este teria matado sua afilhada

Edivaldo Trindade dos Santos, de 26 anos, preso na noite do último domingo suspeito de participar do assassinato de João Pedro da Silva Moura, de 24, no Jardim Primavera, região Noroeste de Goiânia, foi assassinado na noite da última terça-feira, dentro de uma cela da Casa de Prisão Provisória (CPP), unidade do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. No mesmo ataque...