Cidades Suspeito de matar taxista em Morrinhos é preso em Caldas Novas Detido estava foragido desde julho de 2017; terceira envolvida segue foragida

Um dos suspeitos de matar o taxista Sebastião José Siqueira em Morrinhos em julho de 2017 foi preso em Caldas Novas, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ele caminhava pela GO-213, perto do município, quando foi detido. A mulher do suspeito, que também participou do crime, segue foragida. Um terceiro envolvido já está preso. O taxis...