Suspeito de matar servidora pública em apartamento é denunciado por feminicídio

O comerciante José Carlos de Oliveira Júnior, de 37 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) à Justiça pelo crime de feminicídio pela morte da servidora pública Giselle Evangelista Gonçalves, de 38, ocorrida em 16 de fevereiro. O homem era namorado da vítima e confessou ter cometido o crime no apartamento em que morava, no Setor Vila Alpes, na capital.

De acordo com informações do MP-GO, consta na denúncia que o suspeito assassinou Giselle por volta das 2 horas do dia 16, esganando-a a fim de provocar asfixia, o que caracteriza um meio cruel. Além disso, o homem teria agido “em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica decorrente de uma relação íntima de afeto”.

Segundo o inquérito da Polícia Civil, ambos namoravam há 1 ano e 8 meses e tinham um relacionamento marcado por brigas, discussões e agressões físicas contra a servidora pública.

Após o crime, José Carlos fugiu para Pirenópolis, na região Central do Estado. Seu carro foi encontrado abandonado na GO-431, nesta cidade, no mesmo dia do crime. Preso em flagrante, ele teve a prisão convertida para preventiva no dia 19 de fevereiro.