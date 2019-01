Vida Urbana Suspeito de matar namorado da filha é preso em Goiânia A vítima de 19 anos namorava com uma adolescente de 14 e o pai não aceitava, segundo a Polícia Civil

Um homem foi preso suspeito de matar o namorado da filha, na noite desta quarta-feira (16), na Rua Vanessa Ribeiro Santos, no setor Parque Tremendão, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima de 19 anos namorava com uma adolescente de 14 e o pai não aceitava. O suspeito se encontrou com o rapaz e eles discutiram. O pai da adolescente atirou na cabeça do nam...