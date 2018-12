Cidades Suspeito de matar namorada com tiro passa por audiência de instrução em Goianira Mônica Gonzaga Bentavina, 22 anos, foi executada com um disparo na cabeça em 30 de agosto

João Carlos dos Reis Arantes, de 23 anos, suspeito de atirar contra a cabeça da então namorada, Mônica Gonzaga Bentavina de 22 anos, no último dia 30 de agosto, foi ouvido na manhã desta terça-feira (4), no Fórum de Goianira, a 22 km de Goiânia. Ele segue detido na unidade prisional de Goianira. De acordo com a juíza Eugenia Bizerra de Oliveira Araujo, durante a au...