Vida Urbana Suspeito de matar motorista diz que não se lembra do crime Homem de 45 anos afirma ter envolvimento em assassinato, mas alega embriaguez e não detalha se agiu sozinho e como ocorreu o homicídio. Corpo de vítima foi enterrado nesta segunda-feira (21)

O principal suspeito de assassinar a motorista de transporte de aplicativo e técnica em enfermagem Vanusa da Cunha Ferreira, de 36 anos, diz que “não se lembra do que fez”. Preso no início da tarde desta segunda-feira (21) no Setor Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia, Parsilon Lopes dos Santos, de 45 anos, teria confessado a policiais militares seu envolviment...