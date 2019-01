Vida Urbana Suspeito de matar motorista de aplicativo diz que estava 'muito bêbado' na hora do crime Homem foi detido na tarde desta segunda-feira (21), no Setor Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia

O homem suspeito de matar a motorista de aplicativo de transporte Vanusa da Cunha Ferreira, de 36 anos, disse que estava "muito bêbado" no momento do fato. A declaração foi dada por Parsilon Lopes dos Santos, de 45 anos, à Polícia Militar no momento da prisão, quando também admitiu ser um dos envolvidos no assassinato. De acordo com o tenente-coronel Giuliano Eustáq...