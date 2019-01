Vida Urbana Suspeito de matar motorista de aplicativo deve passar por audiência de instrução nesta segunda-feira

A audiência de instrução e julgamento do suspeito de matar a motorista de aplicativo e enfermeira Vanusa da Cunha Ferreira, de 36 anos, está prevista para acontecer na tarde desta segunda-feira (28) no Fórum de Aparecida de Goiânia. Preso desde a última segunda-feira (21), Parsilon Lopes dos Santos, de 45 anos, afirmou à Polícia Civil que abusou do corpo da vítima e q...