Cidades Suspeito de matar ex-mulher e de fugir com filho em Caldas Novas grava vídeo justificando homicídio Homem, que está sendo procurado pela Justiça, confessa o crime e tenta explicar o assassinato por causa de "ciúmes" e de uma suposta "traição"

O homem suspeito do feminicídio da ex-mulher no município de Caldas Novas, Sul do Estado, na sexta-feira (19), divulgou em suas redes sociais um vídeo tentando justificar o assassinato de Nayara Gama, de 22 anos. O corpo da vítima foi encontrado à noite, em uma estrada que liga o município ao povoado de Grupinho. A mulher foi encontrada morta com cinco tiros. No ...