Cidades Suspeito de matar dono de lanchonete em Goiânia confessou outro homicídio ocorrido em 2015 Ele foi localizado no distrito de Messianópolis, no município de Moiporá, para onde tinha fugido após o crime

Traficante de drogas na região do bairro Novo Horizonte, em Goiânia, Jean Carlos de Souza, 23 anos, foi preso como suspeito do latrocínio do empresário José Maria da Silva ocorrido há um mês na Rua 83, Setor Sul. Ele foi localizado no distrito de Messianópolis, no município de Moiporá, para onde tinha fugido após o crime. Durante a investigação, a Polícia Civil d...