Cidades Suspeito de furto é rendido e agredido por moradores no Setor Oeste, em Goiânia; veja vídeo No vídeo é possível ouvir ameaças por parte dos civis e o suspeito gritando por socorro

Um vídeo gravado no Setor Oeste na tarde desta terça-feira (30) mostra um grupo de civis rendendo um homem suspeito de tentar furtar a bolsa de uma mulher. Segundo relato das pessoas que estavam no local, um homem teria percebido que o suspeito estava tentando efetuar o furto e conseguiu rendê-lo. A bolsa estava dentro do carro da vítima quando o homem tentou subtraí-la. No vídeo ...