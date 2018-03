Suspeito de filmar moradores de prédio com drone é preso em Goiânia

Um homem que usava um drone para fazer imagens de moradores de um prédio vizinho à sua casa, no Setor Jardim América, foi preso no último sábado em Goiânia. O homem chegou a filmar uma jovem, de 23 anos, nua.

De acordo com a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada pelos moradores que estavam incomodados com o objeto sobrevoando as áreas do condomínio.

Eles então foram à residência do suspeito que, a princípio, negou que estaria fazendo as imagens. Mas em seguida admitiu que estaria fazendo "imagens noturnas do prédio".

O homem, de 32 anos, cuja identidade não foi revelada, foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Em depoimento, o suspeito alegou que ele não conhecia a jovem ou qualquer morador do prédio. Afirmou ainda que reside no Brasil há pouco mais de um mês e deve retornar aos EUA nos próximos dias.

Ele foi liberado após ser ouvido, mas o drone e um tablet usados por ele foram apreendidos.