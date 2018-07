Cidades Suspeito de explodir carros-fortes é preso em Goiás Detido, foragido do presídio de Pedrinhas (MA), também é apontado pela polícia como um dos líderes de uma associação criminosa interestadual

Apontado pela polícia como um dos líderes de uma associação criminosa interestadual especializada em roubo a carro-forte em Goiás e no Pará, José Wilson Pereira Júnior, conhecido como Júnior Nicolau, foi preso pelo Grupo Antirroubo a Banco de Goiânia. O detido era foragido do Presídio de Pedrinhas no Maranhão e tinha cinco mandados de prisão em aberto. Segundo a Polí...