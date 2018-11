Cidades Suspeito de estuprar criança de 11 anos é preso em Luziânia A criança teria pedido socorro e informado que o homem ofereceu carona para ela insistentemente

Um homem foi preso após estuprar uma criança, de 11 anos, no bairro Parque JK, em Luziânia, município do entorno do Distrito Federal, nesta terça-feira (20). Policiais militares foram comunicados por um pedestre que havia um carro parado a certo tempo no meio de um matagal nas proximidades. De acordo com informações da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam...