Vida Urbana Suspeito de envenenar cães de vizinho é preso em Niquelândia Dono dos animais procurou a delegacia e denunciou o crime

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (23), suspeito de envenenar dois cães do vizinho em Niquelândia, na região Norte de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), o dono dos animais denunciou o caso na delegacia do município. A polícia informou que o crime teria acontecido na madrugada do mesmo dia. Um dos cães foi encontrado morto pelo dono e outro aprese...