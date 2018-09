Cidades Suspeito de colocar fogo em clínica em Goiânia teria discutido com um dos mortos, diz polícia Segundo o delegado Ranor de Araújo, funcionários do estabelecimento relataram o desentendimento

A polícia deve continuar as investigações para apurar as causas do incêndio que deixou dois mortos e um ferido, na noite deste domingo (2), em uma clínica de reabilitação no Setor Sítio Recreio Pindorama, em Goiânia. O delegado Ranor de Araújo, em entrevista à CBN Goiânia, contou que conversando com o pessoal do estabelecimento foi relatado que o suspeito e um dos mortos t...