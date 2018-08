Cidades Suspeito de atropelar adolescentes morre em ação policial em Goiânia Ao ser abordado, o homem reagiu e houve a troca de tiros

Um dos suspeitos de atropelar duas adolescentes no dia 24 na Vila Montecelli morreu em confronto com a Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (28), no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Segundo a PM, o veículo, que seria roubado e causou o acidente, foi identificado pelos policiais. O delegado Hellyton Carvalho, que estava de plantão, explicou que a polícia recebeu i...