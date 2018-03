Suspeito de arrombar caixas eletrônicos é preso em Aparecida de Goiânia

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo (4) em uma agência bancária na Vila São Tomaz, em Aparecida de Goiânia, suspeito de arrombar caixas eletrônicos na cidade e também em Goiânia.

O suspeito é de São Paulo e possui várias passagens pela polícia. Ele seria autor de crimes similares, além de em seu Estado de origem, em Minas Gerais e na Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o homem visitava as agências antes do dia do assalto para colocar grande volume de papel na entrada de envelopes. O objetivo era fazer com que apenas uma máquina de autoatendimento funcionasse para aumentar a quantidade de depósitos existentes em um único caixa eletrônico.

Para conseguir ter acesso aos valores, ele utilizava uma bomba hidráulica para abrir o caixa e um objeto conhecido como pescador para pegar conseguir retirar o dinheiro. A Polícia Civil acredita ainda que, na Região Metropolitana de Goiânia, o homem não agia sozinho, uma vez que um veículo estava na porta da agência bancária no momento da prisão e fugiu do local.