Cidades Suspeito de arrancar lábio de mulher em Aparecida de Goiânia responderá por crime preso A prisão provisória foi convertida em preventiva na manhã desta terça-feira, durante audiência de custódia em Aparecida de Goiânia. Crime ocorreu no domingo (11)

Atualizada às 18h37 A Justiça converteu, durante audiência de custódia na manhã desta terça-feira (13), a prisão provisória do suspeito de morder e arrancar um pedaço do lábio inferior da companheira durante uma briga em preventiva. Desta forma, Cleiton Vieira Clarindo, de 29 anos, responderá ao processo preso. O fato correu na noite do domingo (11), no Seto...