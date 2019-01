Vida Urbana Suspeito de ameaçar ex-mulher em vídeo é preso em Itumbiara; assista 🎥 Denúncia no 197 informou que o homem estava em um bar da cidade

Uma denúncia pelo 197 levou a prisão de um homem suspeito de ameaçar a ex-mulher com um facão e filmar tudo em abril de 2017, em Itumbiara, na região Sul do Estado. Alex Tavares Vieira, de 40 anos, estava em um bar no bairro Nossa Senhora da Saúde e não ofereceu resistência ao ser abordado. Nas imagens, que circularam pelas redes sociais, Alex aparece segurando um fac...