Cidades Suspeito da morte de 'Gegê do Mangue' vai à polícia e não fica preso 'Andrezinho da Baixada' prestou depoimento em Guarujá e foi beneficiado pela legislação eleitoral

Apontado como membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e com a prisão preventiva decretada pelos assassinatos de dois líderes da facção, André Luis da Costa Lopes, o "Andrezinho da Baixada", de 39 anos, se apresentou na noite da quinta-feira , 25, à Polícia Civil do Guarujá, no litoral do Estado de São Paulo. O suspeito, no entanto, não ficou preso. P...