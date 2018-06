Cidades Suspeito conversava e fumava com jovem antes do crime na UFG, diz delegada Segundo a delegada Magda Dávila, Luiz Carlos Pereira Castro estava sentado em um banco junto com outras duas pessoas quando foi morto

Imagens de monitoramento registraram a morte de Luiz Carlos Pereira Castro, 19 anos, na manhã desta terça-feira (5), no Campus Samambaia, na Universidade Federal de Goiás (UFG), no Setor Itatiaia, em Goiânia. Segundo a delegada Magda Dávila, o jovem estava sentado em um banco junto com outras duas pessoas quando foi morto. “Eles estavam sentados fumando maconha qua...