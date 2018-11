Cidades Suspeito é preso com 48 notas falsificadas em Aparecida de Goiânia Dinheiro foi levado para sede da Polícia Federal, em Goiânia

Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira (13) com 48 notas falsificadas de R$ 20. A prisão foi realizada pela Polícia Militar no Setor Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia e o suspeito, Marcelo Xavier de Matos Neto foi preso em flagrante e encaminhado para a sede da Polícia Federal assim como o dinheiro apreendido. De acordo com a PM, ...