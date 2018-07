Cidades Suspeitas de gravarem criança comendo ração de cachorro devem prestar depoimento nesta semana Pai do menino de dois anos também deve ser ouvido; advogada da família diz que não houve maldade no registro das imagens

O delegado Vicente Gravina, da delegacia de Trindade, vai ouvir ainda nesta semana a mãe, a tia-avó e o pai do menino gravado em vídeo comendo ração de cachorro. Seriam as mulheres quem gravaram as imagens e as compartilharam em grupos da família no WhatsApp. De acordo com o delegado a avó paterna, que foi quem denunciou a situação, já prestou depoimento. “Ela c...