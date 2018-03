Suspeita de matar o filho ganhou a guarda em 2017

Henzo Gabriel, o garoto de 2 anos e 11 meses espancado até a morte na segunda-feira (5) em Santo Antônio do Descoberto, município localizado no Entorno de Brasília, era maltratado pelo pai biológico. A informação, obtida pelo POPULAR junto ao Conselho Tutelar da cidade, revela que o garoto foi retirado da guarda do pai em fevereiro do ano passado e entregue à mãe após comprovação de que ele era agredido. Levado pela mãe a um posto de saúde da cidade, Henzo chegou morto. Ela e o padrasto, Wesley Messias de Sousa, 23, foram presos acusados de matar o menino.

De acordo com Elaine Alves de Araújo, uma das cinco conselheiras tutelares de Santo Antônio do Descoberto, Luana Alves de Oliveira lutou pela guarda de Henzo. Ele viveu com o pai biológico até fevereiro de 2017, mas diante de denúncias de maus-tratos feitos pela própria mãe ao Conselho Tutelar, o garoto foi resgatado e entregue à ela, após a Justiça constatar que Luana tinha boa estrutura familiar para cuidar de Henzo. Naquele período ela vivia com outro companheiro. "Desde então o menino vinha sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, mas a mãe abandonou o companheiro e desapareceu com o garoto no final do ano. Apareceu agora, nessa situação e vivendo em outro endereço", contou a conselheira.

Henzo foi morto na casa do pai de Wesley, no bairro Setor Mansões Bittencourt, onde o casal estava vivendo. Conforme o delegado Pablo Santos Batista, à frente do caso, o garoto chorava muito por não querer dormir na sala. Levado para o quarto pela mãe e pelo padrasto, ele foi enrolado num cobertor, espancado e pisoteado. Ao levantar para beber água, o pai de Wesley percebeu que o menino não mexia.

Quando a mãe chegou à unidade pública de saúde com a criança, o médico desconfiou das marcas no corpo de Henzo e chamou a polícia. Luana acusou o companheiro com quem vivia há um mês, mas a polícia desconfiou do comportamento dela. Ambos foram presos e passaram a se acusar mutuamente. Wesley admitiu que batia no menino com um cipó.

Em audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (6), o juiz José Augusto de Melo e Silva converteu em preventiva as prisões de Luana e Wesley. O magistrado considerou o crime de extrema gravidade pelo fato de a vítima ser criança. O casal estava acompanhado de uma defensora pública nomeada. Luana será transferida para a Unidade Prisional de Luziânia e Wesley deve continuar no município.

Município está sem aulas

Localizado a cerca de 40 quilômetros de Brasília, Santo Antônio do Descoberto é um município goiano de 70 mil habitantes, grande parte deles trabalhadores do Distrito Federal. O descaso com os serviços públicos e os dramas sociais são comuns na cidade. No início do ano o prefeito eleito Adolpho Roberto Souza Von Lohrmann enfartou e se afastou do cargo.

O vice-prefeito, Aleandro Caldato, não cumpriu os compromissos acordados com o Sindicato dos Professores e Servidores Públicos do município. Desde 19 de fevereiro a categoria está em greve exigindo o piso nacional da educação, o reajuste do salário mínimo e o reajuste salarial transformado em lei municipal em 2017.

"Para se ter uma ideia da falta de estrutura no município, os vizinhos da casa onde Henzo foi espancado ouviram o barulho e tentaram ligar para o Conselho Tutelar, mas o telefone estava bloqueado porque a prefeitura não colocou crédito", contou a conselheira tutelar, Elaine Alves.

Ela enfatizou que, com a greve, as crianças não voltaram para as salas de aulas em 2018, aumentando o risco porque muitosficam em casa aos cuidados de parentes próximos enquanto as mães trabalham. "Em outubro de 2017 em cinco dias tivemos 11 casos de abuso sexual na cidade".

A assessoria de imprensa da prefeitura de Santo Antônio do Descoberto informou que uma assembleia da categoria está marcada para esta quarta-feira (07). "As negociações estão andando", resumiu.

A precariedade dos serviços públicos no município é histórica. Em 2011 moradores se revoltaram num protesto que envolveu centenas de pessoas e evoluiu para um confronto com a polícia. Na ocasião oito pessoas ficaram feridas, seis ônibus foram apedrejados e um incendiado.